صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي باليوم الوطني الـ95

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ 95، متمنياً للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة.

وأكد معاليه، في برقية بعث بها إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، بهذه المناسبة، أن العلاقات الإماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك.

وقال معاليه: «يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن أبعث لمعاليكم ولأعضاء مجلسكم الموقر بخالص تحياتنا الأخوية بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يمثل مناسبة وطنية تتجلى فيها مسيرة بلادكم في النماء والازدهار، مثلما هي تجسد تأكيداً على القيم النبيلة لوشائج الأخوة الخليجية المتجذرة فينا، قيادات وشعوباً».

ونوه معاليه بأن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة تمثل تجسيداً حقيقياً للعلاقات الأخوية الصادقة بين قيادتي وشعبي البلدين، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.