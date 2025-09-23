الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن
23 سبتمبر 2025 20:49

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، التحية مع ضيوف المجلس والأحاديث الأخوية الودية.

كما بحث سموهما عدداً من القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن، وفي مقدمتها المبادرات والمشاريع الجديدة التي تستهدف الأولويات الوطنية، وأهمها التعليم والصحة والأسرة والهوية، وتعد ركيزة أساسية ضمن رؤية الدولة التنموية لمواصلة تقدمها الحضاري وتحقيق الازدهار المستدام.

حضر مجلس قصر البحر كل من.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف والمواطنين.

المصدر: وام
