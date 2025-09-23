رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر البحر في أبوظبي، وفد البرلمان العربي برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان.

وتطرق اللقاء إلى أهمية دور البرلمان العربي في تعزيز التضامن والتعاون بين البرلمانات العربية بما يخدم مصالح شعوبها وتطلعاتها إلى الاستقرار والتنمية والازدهار، بجانب العمل على توحيد المواقف تجاه دعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لمواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجاه القضايا العربية والداعمة للعمل العربي المشترك في مختلف المجالات، بما فيها المجال البرلماني بما يعود بالخير على الشعوب العربية.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.