الأربعاء 24 سبتمبر 2025
علوم الدار

«الأردني - الإماراتي» ينظم 168 فعالية ويوقع 9 اتفاقيات

«الأردني - الإماراتي» ينظم 168 فعالية ويوقع 9 اتفاقيات
24 سبتمبر 2025 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي بمقره في أبوظبي، الملتقى الثاني لعضوات المجلس، بحضور الدكتورة أمل عبد الله الهدابي، رئيس المجلس، وأسيل الحجاوي، نائب الرئيس، وعضوات مجلس الإدارة، ونخبة من ضيفات المجلس.
واستعرضت أمل الهدابي، رئيس مجلس الإدارة، إنجازات المجلس التي تحققت خلال عام واحد، مؤكدة أن مجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي، تأسس ليكون منصة للتكامل، وفضاءً للريادة، وجسراً للتعاون بين بلدين شقيقين يجمعهما تاريخ مشترك ورؤية مستقبلية واحدة. وأضافت: أن المجلس تمكن من تنظيم 168 فعالية متنوعة ما بين ورش، ندوات، ملتقيات، مؤتمرات ومعارض، منها 71 فعالية لدعم الريادة وتبادل الخبرات، و63 فعالية لتطوير قدرات المرأة وإبراز إنجازاتها، و33 فعالية لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري الأردني - الإماراتي. وتابعت: إن المجلس نجح في توقيع 9 اتفاقيات رسمية مع جهات محلية وإقليمية ودولية في الإمارات، والبحرين، والصين، والأردن، ومع الجامعة العربية.

