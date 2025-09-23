شراكة استراتيجية لإعداد 60 قيادة شبابية

دبي (الاتحاد)



وقعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لتنفيذ برنامج «تمكين قيادات المستقبل - الصف الثاني».

حضر التوقيع أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء الكلية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

ويهدف البرنامج إلى إكساب 60 مشاركاً من قيادات الصف الثاني في الدائرة مهارات متقدمة في القيادة وصنع القرار، عبر برنامج تدريبي متكامل باللغة العربية يُنفذ على دفعتين خلال عامي 2025–2026.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تأتي شراكتنا تجسيداً لإيماننا الراسخ بأن تأهيل الكفاءات الوطنية ليس خياراً، بل ضرورة وطنية ملحة، تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة، وتحفزها طموحات قيادتنا الرشيدة في بناء نموذج حكومي ريادي يرتكز على المعرفة، ويقود التغيير من خلال الكفاءات المؤهلة والرؤى المبتكرة والتطبيقات الفاعلة».

وأكد بطي الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالدائرة، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل وطني مؤهل لقيادة المستقبل.