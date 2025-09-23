الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق نظاماً شاملاً للتدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية

«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق نظاماً شاملاً للتدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية
24 سبتمبر 2025 02:07

دبي (وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نظاماً جديداً وشاملاً للتدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، يخدم جهودها الرامية لتعزيز مهارات المستقبل لدى موظفي الجهات الاتحادية، وتحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» في بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التغيرات، وتسريع الأداء الحكومي.
وأوضحت أن النظام يتكامل بشكل مباشر مع نظام إدارة الأداء الوظيفي في الحكومة الاتحادية، الذي يولي أهمية خاصة للتعلم الذاتي والتطوير المستمر، ويدعم جهود «الهيئة» في تصفير البيروقراطية الرقمية.
ونوهت بأن ما يميز نظام التدريب والتطوير الجديد اعتماده على نموذج التعلم المتنوع (70-20-10)، الذي يوفر بيئة تعليمية مرنة وداعمة ليكون 70 بالمائة من التعلم المهني خلال العمل عبر الممارسات والتجارب والتحديات اليومية و20 بالمائة من التعلم من الآخرين، عبر التوجيه والإرشاد وتبادل الخبرات داخل فرق العمل، و10 بالمائة من التعلم الرسمي، كالتدريب في القاعات أو المنصات الرقمية والفعاليات المتخصصة.

