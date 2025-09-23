180 جهة تشارك في معرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2025

سامي عبد الرؤوف (دبي)



انطلقت أمس، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض الإمارات للوظائف «رؤية»، بمشاركة أكثر من 180 جهة، 55% منها شركات القطاع الخاص، و45% من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، ضمن 30 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي.

وكان معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، افتتح المعرض، وقام بجولة في أرجائه، واطلع من مسؤولي الجهات المشاركة الحكومية والخاصة على مبادراتهم في مجال تعزيز التوطين والمنح الدراسية وجهودهم لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في مجال سوق العمل واكتساب المهارات اللازمة للانخراط في مجالات التوظيف كافة.

ومن المتوقع أن يزور المعرض، على مدى أيامه الثلاثة، أكثر من 15 ألفاً من الباحثين عن عمل والزوار، وطلبة المدارس البالغ عددهم 2000 طالب من الإجمالي المذكور، ويمثلون 40 مدرسة على مستوى الدولة.

وأعلن أن الحدث يستهدف توفير ما يتراوح بين 5000 و6000 وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل، والراغبين في تغيير المسار الوظيفي، بحسب ميثاء البستكي، مدير المبيعات بمركز دبي التجاري العالمي، التي أشارت إلى أن دور معرض «رؤية» جوهري ويتخطّى حدود التمكين الوظيفي ليشكّل منصة وطنية تدعم السياسات الحكومية التي تعنى بتوطين الوظائف، وتعمل على تأهيل المواهب الشابة بالمهارات الريادية والعملية والفنية لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي.





وقالت: «نتطلّع من خلال هذه النسخة إلى إتاحة آفاق جديدة أمام الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل، وتمكينهم من استكشاف شغفهم، وربطهم بجهات التوظيف البارزة بالدولة، بما يُعِدّهم لخوض المعترك المهني بثقة واختيار مسارات تدعم الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات».

ويهدف معرض الإمارات للوظائف 2025 إلى إتاحة فرص التوظيف والتدريب أمام المواطنين، ويتضمن ورش عمل تفاعلية تساعد الباحثين على تحديد مسارهم المهني، ومسابقات تمنحهم فرصة الحصول على وظيفة في كبرى الشركات، إلى جانب جلسات نقاشية ملهمة وفرص للتواصل مع رواد الأعمال.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق منصات العرض «بود» للمرة الأولى، وتضم 14 منصة مدمجة صُممت لتسهيل التواصل المباشر بين الشركات والباحثين عن عمل من المواطنين.

وكشفت جولة «الاتحاد» خلال اليوم الأول للمعرض عن استخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل من جهة، واختيار من تنطبق عليه شروط الوظيفة أكثر من غيره من جهة ثانية، حيث زودت العديد من الجهات العارضة أنظمة التشغيل لديها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات التي يمكن من خلالها اختيار أفضل الأشخاص مناسبة للوظيفة من بين المتقدمين.

ويشكل «رؤية» منصة تجمع بين الشركات الرائدة في الدولة والمواهب والكفاءات الإماراتية الشابة لمساعدة المواطنين على إيجاد فرص وظيفية مناسبة. وشهد اليوم الأول من الحدث، مقابلات توظيف فورية ومباشرة في موقع الحدث، عند توافر الاشتراطات والمؤهلات اللازمة لشغل الوظائف.





342 وظيفة

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن توفير 342 وظيفة للكوادر الإماراتية، وذلك في العديد من المجالات والتخصصات الطبية والإدارية والفنية، من بينها فرص عمل توفرها الهيئة، وأخرى يوفرها القطاع الصحي الخاص، الذي يشارك الهيئة في منصتها بالمعرض.

وقالت نورة المدفع مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي: إن الهيئة تستقبل المواطنين في المعرض هذا العام، وتتم إجراءات ومقابلات مبدئية للتعيين، إلى جانب مقابلات التوظيف، هناك حزمة من البرامج التدريبية المتطورة، التي تم تخصيصها لإعداد الشباب المواطن وتأهيلهم إلى سوق العمل. وأشارت إلى إتاحة جميع الفرص أمام من سيقع عليهم الاختيار للتوظيف، لشغل الوظائف في مختلف المستويات (القيادية والإشرافية والتنفيذية).