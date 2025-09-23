الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بتوجيهات منال بنت محمد.. «دبي للمرأة» تطلق برنامجاً متخصصاً في البروتوكول

جانب من أعمال اليوم الأول للبرنامج (من المصدر)
24 سبتمبر 2025 02:08

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أطلقت المؤسسة برنامجاً تدريبياً متخصصاً في قواعد البروتوكول، بمشاركة 20 قيادية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي؛ وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها المهني.
ويهدف البرنامج، الذي يتم تنظيمه على مدى 3 أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع مدرسة واشنطن للبروتوكول، إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية للمشاركات والتمثيل الحكومي بأعلى درجات الاحترافية والمهنية داخل وخارج الدولة، وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد السلوك المؤسسي والضيافة، بما يتماشى مع الثقافة والتقاليد الإماراتية الأصيلة، من خلال التعريف بقواعد السلوك المهني، وفنون التعامل الراقي، وآداب المراسلات والمقابلات الرسمية، إضافة إلى التعامل مع المواقف المختلفة بثقة واحترافية، بما يعكس صورة مشرفة للمرأة الإماراتية في المحافل المحلية والدولية.
وفي كلمتها ببداية أعمال اليوم الأول للبرنامج، رحبت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، بالمشاركات فيه، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار التزام المؤسسة المتواصل بدعم وتطوير الكوادر النسائية وتمكينهن من اكتساب المهارات التي تعزز من أدائهن القيادي والتنفيذي، عبر برامج نوعية ومتخصصة.
 وقالت: «نؤمن في مؤسسة دبي للمرأة بأن التمكين لا يقتصر على التعليم والتأهيل المهني فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز الحضور الاجتماعي والثقافي للمرأة. ويعد إتقان القواعد البروتوكولية من الركائز المهمة التي تسهم في صقل شخصية القيادات النسائية، وتمكنهن من تمثيل الدولة بكفاءة عالية».

