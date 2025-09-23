إطلاق أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)



أعلنت «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وGoogleGemini، تفاصيل أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار. وتهدف جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وبنماذج Google Gemini، إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي بالرسائل الإنسانية التي يجب أن تحملها هذه الأفلام، إضافة إلى تعزيز القدرات الإبداعية والرؤية الجمالية والمهارات المتقدمة في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام، حيث باتت الأفلام القصيرة اليوم من أكثر الوسائل انتشاراً وأقدرها على إيصال الرسائل الهادفة والمؤثرة إلى الجمهور.

وأعلنت القمة وGoogle Gemini، خلال مؤتمر صحفي في مقر المؤثرين، تفاصيل جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، حيث ستبدأ استقبال المشاركات في الجائزة من اليوم وحتى 20 نوفمبر المقبل، كما تم الكشف عن معايير وشروط الجائزة والموضوعات الرئيسة التي تشملها الأفلام للمشاركة والمنافسة على الجائزة.



تمكين صناع المحتوى

وقال سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: «تطورت قمة المليار متابع لتصبح فعالية عالمية مهمة تسهم في دعم المواهب وتنمية المهارات المتقدمة ودعم الاستثمار في اقتصاد صناعة المحتوى».

وأضاف خلال كلمته: «دولة الإمارات تؤكد اليوم ريادتها عبر إطلاق هذه الجائزة في خطوة تعكس التزامها بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، حيث تعتبر من أول الدول في هذا عندما أصبحت أول حكومة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، واليوم تحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب المواهب المتخصصة في هذا المجال. وحرصت الدولة على دمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها التعليمية، حيث يُدرَّس كمادة أساسية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، ما يعكس توجهها الاستراتيجي نحو بناء جيل يمتلك مهارات المستقبل».

وقال: «إطلاق الجائزة يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السينما والإنتاج المرئي وصناعة المحتوى، واليوم لم يعد الإبداع حكراً على شركات الإنتاج الكبرى أو الميزانيات الضخمة، بل بات في متناول أي مبدع يمتلك جهازاً محمولاً وخيالاً خصباً، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيضاعف القدرات الإبداعية للبشرية، بما يتيح رواية المزيد من القصص، والوصول إلى جماهير أوسع، وإلهام مليارات الأشخاص حول العالم».



تعزيز الإبداع

قال أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لدى Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن في Google نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز الإبداع ويدعم المُبدعين من حول العالم». وأضاف: «نودّ أن يقدّم Google Gemini لكل صانع قصص طموح، بغض النظر عن ميزانيته أو المعدات المتاحة لديه».

وتشمل المعايير التي حددتها قمة المليار متابع للأفلام المشاركة في الجائزة، معيار السرد القصصي، كما يشمل معيار الابتكار والاستخدام الأخلاقي، الشفافية في الكشف عن النماذج

والأدوات المستخدمة، وتجنّب المخرجات المتحيزة أو المسيئة أو المضللة، والالتزام بتقديم الملفات المفتوحة عند الطلب.



شروط ومواعيد الجائزة

تم الإعلان، خلال المؤتمر الصحافي، عن شروط المشاركة في الجائزة والتي تشمل أن يكون 70% من الفيلم بحد أدنى مُنتجاً باستخدام أدوات ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google Gemini، من ضمنها Veo، Imagen، Flow وغيرها، بالإضافة إلى الأدوات من مزودين آخرين والتي تقوم على تكنولوجيا Google Gemini، ويمكن استخدام أدوات وبرامج التحرير الأخرى، ولكن ليس لتوليد الفيديو. ومن الشروط أيضاً أن يكون الفيلم المشارك بالجائزة إبداعياً وواقعياً، ويتناول موضوعين رئيسين يتمثلان في «إعادة صياغة المستقبل»، من خلال قصص تستكشف ملامح المستقبل برؤية إيجابية، و«الحياة السرية لكل شيء» من خلال سرد قصص لا نراها تتمحور حول كل شيء في الحياة، ولم تروَ بعد. ويعتمد التحكيم في الجائزة على السرد القصصي والإبداع ودمج الذكاء الاصطناعي والتنفيذ والتوافق مع الموضوع لإيصال رسالة إنسانية. وينبغي أن تتراوح مدة الفيلم بين 7 إلى 10 دقائق، وبإمكان الراغبين في المشاركة بالجائزة التقديم عبر موقع القمة: https://www.1billionsummit.com/ai-film-award، بشرط أن تكون المشاركة باسم شخص واحد فقط.

وتبدأ مرحلة مراجعة الأفلام المتأهلة للمنافسة على الجائزة، من 21 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبلين. وتنطلق في 10 ديسمبر المقبل مرحلة التصويت العام على الأفلام العشرة المتأهلة للتصفيات، وتنتهي في 15 ديسمبر، وذلك لاختيار أفضل 5 أفلام منها.