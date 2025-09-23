«نسائية دبي» تختتم البرنامج التدريبي «رخصة قيادة الحياة الزوجية»

دبي (الاتحاد)



اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع جمعية المرأة، البرنامج التدريبي «رخصة قيادة الحياة الزوجية»، ضمن مبادرات عام المجتمع، وانطلاقاً من دور الجمعية في تمكين الأسرة، وانسجاماً مع السياسة الوطنية للأسرة الهادفة إلى تكوين أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة.

نظم البرنامج بدعم من مؤسسة تراحم الخيرية، وهو يسهم في تمكين المرأة قبل وبعد الزواج لتحمل مسؤولياتها الأسرية بثقة وكفاءة، وبلغ عدد المستفيدات منه 25 سيدة.

وضم البرنامج مواد تدريبية ومهارية مهمة، منها دورة بناء شخصية قيادية، وورشة تحليل الشخصية، وورشة التأهيل للزواج، ودورة جودة الحياة الشخصية والأسرية، ودورة «بداية عمر» و«ميزانيتي»، وورشة الصحة والسلامة الشخصية والأسرية وغيرها.