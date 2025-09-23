الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نسائية دبي» تختتم البرنامج التدريبي «رخصة قيادة الحياة الزوجية»

«نسائية دبي» تختتم البرنامج التدريبي «رخصة قيادة الحياة الزوجية»
24 سبتمبر 2025 02:08

دبي (الاتحاد)

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع جمعية المرأة، البرنامج التدريبي «رخصة قيادة الحياة الزوجية»، ضمن مبادرات عام المجتمع، وانطلاقاً من دور الجمعية في تمكين الأسرة، وانسجاماً مع السياسة الوطنية للأسرة الهادفة إلى تكوين أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة.
نظم البرنامج بدعم من مؤسسة تراحم الخيرية، وهو يسهم في تمكين المرأة قبل وبعد الزواج لتحمل مسؤولياتها الأسرية بثقة وكفاءة، وبلغ عدد المستفيدات منه 25 سيدة.
وضم البرنامج مواد تدريبية ومهارية مهمة، منها دورة بناء شخصية قيادية، وورشة تحليل الشخصية، وورشة التأهيل للزواج، ودورة جودة الحياة الشخصية والأسرية، ودورة «بداية عمر» و«ميزانيتي»، وورشة الصحة والسلامة الشخصية والأسرية وغيرها.

أخبار ذات صلة
ينطلق اليوم.. 1000 شخصية قيادية في «ملتقى محمد بن راشد للقادة»
اليوم.. انطلاق «ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ»
جمعية النهضة النسائية
دبي
المرأة
عام المجتمع
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©