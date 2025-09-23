«جامعة زايد» تطلق ماجستير العلوم في التغذية البشرية

دبي (الاتحاد)



أعلنت جامعة زايد طرح برنامج ماجستير العلوم في التغذية البشرية في حرمها بأبوظبي، استجابة للأولويات الوطنية في مجالات الصحة العامة والأمن الغذائي وجودة الحياة. ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات الصحية والغذائية في الدولة، انسجاماً مع رؤية مئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والاستراتيجية الوطنية للتغذية 2030.

وقالت الدكتورة لينا الكوري، رئيسة قسم العلوم الصحية في جامعة زايد: «يجسد برنامج ماجستير العلوم في التغذية البشرية التزام الجامعة بدعم أولويات الصحة في دولة الإمارات، من خلال إعداد خريجين قادرين على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة. صُمم البرنامج وفق أرفع المعايير الدولية وبالتعاون مع مؤسسات صحية رائدة، لتأهيل كوادر مؤهلة تحدث فرقاً ملموساً في مجالات التغذية السريرية، والصحة العامة، والنظم الغذائية المستدامة. كما يتيح البرنامج للطلبة الاستفادة من مختبرات متقدمة في أبوظبي ودبي، مزودة بأحدث أجهزة تحليل مكونات الجسم وأدوات تقييم الأنماط الغذائية، بما يضمن لهم اكتساب الخبرة التقنية اللازمة».

ويتيح البرنامج وصولاً مباشراً إلى هيئات صحية ومستشفيات ومنظمات دولية، ويستفيد من شراكات مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وصحة دبي، و«بيور هيلث»، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، بما يتيح المشاركة في حملات صحية عامة ومشاريع بحثية تطبيقية التي تربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات المجتمع.

وتم تطوير المنهج وفق معايير جمعية التغذية البريطانية، استكمالاً لنجاح برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة والتغذية المعتمد من الجمعية نفسها، بما يضمن توافق الخطة الدراسية مع المعايير الدولية، ويعزز الاعتراف بالشهادة، ويدعم الحصول على التراخيص المهنية مستقبلاً.

باب القبول مفتوح الآن للدفعة الأولى، وللاطلاع على تفاصيل المنهج وشروط الالتحاق، يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني أو التواصل عبر البريد المخصص.