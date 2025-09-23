الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جامعة زايد» تطلق ماجستير العلوم في التغذية البشرية

«جامعة زايد» تطلق ماجستير العلوم في التغذية البشرية
24 سبتمبر 2025 02:08

دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة زايد طرح برنامج ماجستير العلوم في التغذية البشرية في حرمها بأبوظبي، استجابة للأولويات الوطنية في مجالات الصحة العامة والأمن الغذائي وجودة الحياة. ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات الصحية والغذائية في الدولة، انسجاماً مع رؤية مئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والاستراتيجية الوطنية للتغذية 2030.
وقالت الدكتورة لينا الكوري، رئيسة قسم العلوم الصحية في جامعة زايد: «يجسد برنامج ماجستير العلوم في التغذية البشرية التزام الجامعة بدعم أولويات الصحة في دولة الإمارات، من خلال إعداد خريجين قادرين على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة. صُمم البرنامج وفق أرفع المعايير الدولية وبالتعاون مع مؤسسات صحية رائدة، لتأهيل كوادر مؤهلة تحدث فرقاً ملموساً في مجالات التغذية السريرية، والصحة العامة، والنظم الغذائية المستدامة. كما يتيح البرنامج للطلبة الاستفادة من مختبرات متقدمة في أبوظبي ودبي، مزودة بأحدث أجهزة تحليل مكونات الجسم وأدوات تقييم الأنماط الغذائية، بما يضمن لهم اكتساب الخبرة التقنية اللازمة».
ويتيح البرنامج وصولاً مباشراً إلى هيئات صحية ومستشفيات ومنظمات دولية، ويستفيد من شراكات مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وصحة دبي، و«بيور هيلث»، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، بما يتيح المشاركة في حملات صحية عامة ومشاريع بحثية تطبيقية التي تربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات المجتمع.
وتم تطوير المنهج وفق معايير جمعية التغذية البريطانية، استكمالاً لنجاح برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة والتغذية المعتمد من الجمعية نفسها، بما يضمن توافق الخطة الدراسية مع المعايير الدولية، ويعزز الاعتراف بالشهادة، ويدعم الحصول على التراخيص المهنية مستقبلاً.
باب القبول مفتوح الآن للدفعة الأولى، وللاطلاع على تفاصيل المنهج وشروط الالتحاق، يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني أو التواصل عبر البريد المخصص.

أخبار ذات صلة
ينطلق اليوم.. 1000 شخصية قيادية في «ملتقى محمد بن راشد للقادة»
رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يبحث التعاون المشترك مع قيادة الحرس الوطني
جامعة زايد
أبوظبي
الأمن الغذائي
منظمة الصحة العالمية
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©