«شرطة دبي» تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة

دبي (الاتحاد)



نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ومجلسي تمكين أصحاب الهمم، والروح الإيجابية، بالتعاون مع مدارس «حماية» للتربية والتعليم، فعاليات مميزة بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يُصادف يوم 23 سبتمبر من كل عام، بمشاركة 44 طالباً وطالبة.

وأكد الرائد محمد المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالنيابة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة الإشارة، يُؤكد التزام شرطة دبي بدورها المجتمعي في تمكين فئة أصحاب الهمم، لاسيما فئة الصم. وأضاف: «نسعى من خلال هذه الفعاليات، وغيرها من المبادرات والبرامج، إلى ترسيخ مبادئ الشمولية والتكافؤ في الفرص، وتعزيز قدرة الطلبة على فهم التحديات التي يواجهها فئة الصم في معاملاتهم اليومية ».

وأشار إلى أن الورشة قدمت للطلبة أساسيات تواصل عملية معهم تساعدهم على التفاعل الإيجابي مع زملائهم من الصم في المدرسة والمجتمع.