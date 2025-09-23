الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجلس طلبة الجامعات والكليات يُنظم تحدي «المناظرات الشرطية الأمنية»

جانب من الحضور خلال الفعالية (من المصدر)
24 سبتمبر 2025 02:08

دبي (الاتحاد)

نظَّم مجلس طلبة الجامعات والكليات بشرطة دبي فعالية «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية» المخصَّصة لطلبة الأكاديميات والكليات العسكرية، بهدف الاطلاع على آراء الشباب والخروج بتوصيات حول قضايا اجتماعية وأمنية معاصرة، وذلك ضمن مناظرات شرطية بين فرق طلابية لتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وشهد فعاليات المناظرات التي تم تنظيمها في نادي ضباط شرطة دبي، العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي. وأثنى العميد الدكتور سلطان الجمال، على جهود الطلبة المشاركين في التحدي، مؤكداً أن هذه الفعالية تسهم في تمكين الشباب وإشراكهم في مناقشة مختلف القضايا الاجتماعية والأمنية.
وكرَّم العميد الدكتور سلطان الجمال، الفريق الفائز في جولات المناظرة، والمتمثل في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

