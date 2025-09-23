الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الشرقي: تطوير المؤسسات التعليمية وخلق منظومة متكاملة

ولي عهد الفجيرة مستقبلاً سليمان الجاسم (وام)
24 سبتمبر 2025 02:08

الفجيرة (وام) 

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال لقائه بمكتبه في الديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، على استراتيجية عمل الجامعة وخططها، وبرامجها.
وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية تطوير المؤسسات التعليمية وخلق منظومة متكاملة توفّر أدوات المعرفة وممكنات العلم والتنمية وتسهم في بناء الوطن ودعم نهضته.
ونوّه سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لسير العملية التعليمية، وتوفير متطلبات تطويرها والارتقاء بها، بهدف تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم وفق أفضل المستويات.
وقدّم الدكتور سليمان الجاسم الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته لعمل الجامعة، مؤكداً مواصلة الجهود في تقديم أرقى المخرجات.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

