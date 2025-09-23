الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

قائد «شرطة أبوظبي»: توفير أفضل بيئة عمل في القطاع الشرطي

أحمد سيف المهيري في صورة جماعية مع الحضور خلال الزيارة (من المصدر)
24 سبتمبر 2025 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

تفقّد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز شرطة مدينة خليفة بمديرية شرطة المناطق الخارجية في أبوظبي.
واطلع معاليه على جودة الخدمات المقدمة للجمهور والخطط والبرامج والمبادرات الريادية، وذلك بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط.
وأكد معاليه حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل بيئة عمل في القطاع الشرطي، وتطوير قدرات العاملين لأجل تعزيز مسيرة التنمية والحفاظ على سلامة وطمأنينة واستقرار المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لشرائح الجمهور، داعياً الضباط والعاملين بمركز شرطة خليفة إلى ضرورة تعزيز التواصل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة مع الشركاء الداخليين والخارجيين؛ تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.
وأشار إلى أهمية السعي الدائم لتطوير وتنمية قدرات العاملين في مواقع تقديم الخدمات بالمراكز الشرطية من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية ونشر الجودة وثقافة التميز المؤسسي، والاطلاع على أفضل المعايير والممارسات العالمية، ومواكبة أحدث التطورات والابتكارات في العمل الشرطي.

