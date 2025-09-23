الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الرقمية» تحصد 7 من «جوائز ستيفي العالمية للأعمال»

«دبي الرقمية» تحصد 7 من «جوائز ستيفي العالمية للأعمال»
24 سبتمبر 2025 02:08

دبي (الاتحاد)

فازت دبي الرقمية بـ (7) جوائز في الدورة السنوية لجوائز ستيفي العالمية للأعمال 2025 ما يعكس ريادتها في مجالات التمكين المؤسسي والابتكار وتحسين الأداء المؤسسي على المستويين المحلي والدولي.
فقد حصلت الهيئة في مجال الموارد البشرية على الجائزة الذهبية عن منظومة إدارة المواهب والجائزة الفضية عن مبادرة رواد الرقمنة، التي تُعد من البرامج الوطنية الرائدة في بناء القدرات والمواهب الوطنية.
وفي مجال خدمة المتعاملين نالت «دبي الرقمية» الجائزة الفضية عن فئة الإنجاز في رضا المتعاملين بعد تحقيقها نحو 98 بالمائة في رضا المتعاملين، عبر أكثر من 320 خدمة، في حين حصلت الموظفة ريم الفلاسي على الجائزة الفضية عن فئة تنفيذي العام في خدمة المتعاملين.
وفي فئة التسويق والاتصال نالت الهيئة 3 جوائز برونزية، بعدما فازت مبادرة «خليك واعي» بفئة المبادرة الأكثر ابتكاراً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونالت إدارة التسويق والاتصال لقب أفضل إدارة تسويق لعام 2025، إضافة إلى جائزة أفضل حملة اتصال داخلي ضمن فئة المؤسسات التي تضم 100 موظف وأكثر. 
وأكد طارق يوسف الجناحي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية، أن هذا الفوز يعكس ثقافة الابتكار والعمل بروح الفريق، التي رسختها القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الابتكار أصبح أسلوب حياة وضرورة للحفاظ على موقع الريادة، الذي تمتاز به دبي بوصفها المدينة النموذج في عالم اليوم.

أخبار ذات صلة
ينطلق اليوم.. 1000 شخصية قيادية في «ملتقى محمد بن راشد للقادة»
اليوم.. انطلاق «ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ»
دبي الرقمية
دبي
جائزة ستيفي العالمية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©