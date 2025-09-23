«دبي الرقمية» تحصد 7 من «جوائز ستيفي العالمية للأعمال»

دبي (الاتحاد)



فازت دبي الرقمية بـ (7) جوائز في الدورة السنوية لجوائز ستيفي العالمية للأعمال 2025 ما يعكس ريادتها في مجالات التمكين المؤسسي والابتكار وتحسين الأداء المؤسسي على المستويين المحلي والدولي.

فقد حصلت الهيئة في مجال الموارد البشرية على الجائزة الذهبية عن منظومة إدارة المواهب والجائزة الفضية عن مبادرة رواد الرقمنة، التي تُعد من البرامج الوطنية الرائدة في بناء القدرات والمواهب الوطنية.

وفي مجال خدمة المتعاملين نالت «دبي الرقمية» الجائزة الفضية عن فئة الإنجاز في رضا المتعاملين بعد تحقيقها نحو 98 بالمائة في رضا المتعاملين، عبر أكثر من 320 خدمة، في حين حصلت الموظفة ريم الفلاسي على الجائزة الفضية عن فئة تنفيذي العام في خدمة المتعاملين.

وفي فئة التسويق والاتصال نالت الهيئة 3 جوائز برونزية، بعدما فازت مبادرة «خليك واعي» بفئة المبادرة الأكثر ابتكاراً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونالت إدارة التسويق والاتصال لقب أفضل إدارة تسويق لعام 2025، إضافة إلى جائزة أفضل حملة اتصال داخلي ضمن فئة المؤسسات التي تضم 100 موظف وأكثر.

وأكد طارق يوسف الجناحي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية، أن هذا الفوز يعكس ثقافة الابتكار والعمل بروح الفريق، التي رسختها القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الابتكار أصبح أسلوب حياة وضرورة للحفاظ على موقع الريادة، الذي تمتاز به دبي بوصفها المدينة النموذج في عالم اليوم.



