«تريندز» يشارك في «منتدى عوالم الصراع» بالأردن

أبوظبي (الاتحاد)



بالتزامن مع افتتاح مكتب تريندز الافتراضي في العاصمة الأردنية عمَّان، وتحت رعاية دولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني السابق، شارك الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في منتدى «عوالم الصراع في الشرق الأوسط: المصائر والمآلات»، الذي نظمته جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ومركز إيلاف للدراسات والأبحاث في العاصمة الأردنية عمّان.

وتناولت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان «المنطقة بعد السابع من أكتوبر والفرص الضائعة»، انعكاسات التطورات الأخيرة على مستقبل الأمن الإقليمي.

وأكد العلي في كلمته أن أحداث السابع من أكتوبر شكّلت تحولاً مفصلياً أعاد رسم ملامح الصراع والتحالفات في المنطقة. وأوضح أن التصعيد العسكري الإسرائيلي على عدة جبهات، ضيّق فرص التهدئة ورفع احتمالات الانزلاق نحو مواجهة أوسع. وأشار إلى أن غياب حل عادل للقضية الفلسطينية، واستمرار السياسات الإسرائيلية المتشددة، أسهم في تعطيل مسارات السلام وإضعاف فرص التعاون الإقليمي.

وحذر من تداعيات استهداف بعض الوساطات الإقليمية، مثل الدور القطري في جهود التهدئة، وما يحمله ذلك من تحديات إضافية أمام مساعي الاستقرار. ولفت إلى أن طبيعة الموقف الأميركي تجاه هذه التطورات تبقى موضع تساؤل في ظل تعقيدات المشهد.

وشدد الدكتور محمد العلي على أن القضية الفلسطينية تظل محور الصراع في الشرق الأوسط، مؤكداً أن أي استقرار حقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون العودة إلى مسار سياسي عادل يستند إلى حل الدولتين، مع أهمية وجود موقف عربي موحد يضغط باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.