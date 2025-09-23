الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تشارك في المنتدى الديني الدولي الثالث في روسيا

جانب من مشاركات الهيئة في المنتدى (من المصدر)
24 سبتمبر 2025 02:08

أبوظبي (الاتحاد) 

شارك وفدٌ من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في فعاليات المنتدى الديني الدولي الثالث المنعقد في سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية يومي 22 و23 سبتمبر 2025، تحت عنوان «القيم الدينية والأخلاقية هي أساس التنمية في العالم المتغير»، بتنظيمٍ من الإدارة الدينية لمسلمي سانت بطرسبرغ والمنطقة الشمالية الغربية، وحضور ممثلين للدول ونخبةٍ من القادة الدينيين والمفكرين والأكاديميين من مختلف دول العالم.  وتضمنت جلسات المؤتمر محاور مختلفةً تحت عناوين القيم الدينية في مواجهة التحديات العالمية، والحوار بين الأديان، والإعلام ومكافحة التطرف، والشباب والدين في العصر الرقمي، أثراها المتحدثون بالأفكار والرؤى والمقترحات.  ويهدف انعقاد هذه الدورة إلى الحفاظ على القيم الدينية والروحية والأخلاقية، وتعزيز الحوار بين الأديان التقليدية في روسيا وخارجها، وتطوير الإعلام الديني كوسيلة لمواجهة الفكر المتطرف والإيديولوجيات الهدامة، وصياغة مقترحاتٍ عمليةٍ للتعاون بين رجال الدين والإعلاميين والباحثين. 
وأكدت الهيئة حرصها على المشاركة في الفعاليات التي تعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين المجتمعات، وترسيخ مبادئ الحوار بين الأديان والثقافات، تجسيداً لنهج دولة الإمارات القائم على الاعتدال والانفتاح على الآخر، ونشر ثقافة السلام، وإعلاء القيم الإنسانية التي تُعد من المرتكزات الأساسية لتحقيق الأمن والعيش الكريم للجميع. ضمّ وفد الهيئة عبد الرحمن سعيد الشامسي، المدير التنفيذي للكفاءات الدينية والخطاب الشرعي في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإنابة، وعدداً من مسؤولي الهيئة.

أخبار ذات صلة
«الناتو» يطالب روسيا بوقف انتهاك أجواء بلدانه
ترامب يطالب دول "الناتو" بإسقاط الطائرات التي تنتهك مجالها الجوي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
روسيا
سانت بطرسبرغ
الأديان
الحوار بين الأديان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©