348 ألف مستفيد من حملة «العين تستاهل»

تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ حملتها التوعوية «العين تستاهل» تحت شعار «كن جزءاً من المدينة وحافظ على نظافتها»، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في المدينة.

وأعلنت البلدية النتائج الدورية للحملة التي أثبتت حضورها باعتبارها أبرز المبادرات التوعوية والمجتمعية في منطقة العين، حيث تمكّنت من الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور عبر فعالياتها المتنوعة، مسجلة إنجازات ملموسة على مستوى التفاعل المجتمعي، ليبلغ عدد المستفيدين من الحملة منذ انطلاقها أكثر من 348.839 مستفيداً، فيما بلغت نسبة الرضا العام عن الحملة 98%، مما يعكس النجاح الذي حققته الحملة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على نظافة المنطقة والمرافق العامة، وترسيخ القيم السلوكية الإيجابية للحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقة العين.

كما شهدت الحملة تفاعلاً واسعاً ومشاركة لافتة من مختلف الجهات، حيث أسهمت 17 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في دعم فعالياتها وإنجاح أهدافها، فيما نجحت البلدية بتنظيم نحو 33 مبادرة متنوعة عكست تنوع الأنشطة التي استهدفت مختلف فئات المجتمع.

وركّزت هذه الجهود على التوعية بأهمية الحفاظ على مظهر وجمال منطقة العين والبيئة الصحية النظيفة الخالية من أي مشوهات أو مخلفات، بالإضافة إلى توضيح أهم المعايير المتعلقة بالمظهر العام، بما يعزّز من مسؤولية الأفراد والجهات في صون المشهد الحضاري للمنطقة، علاوة على تنظيم 1.729 زيارة توعوية، عزّزت من تحقيق رسائل الحملة، وحجم التفاعل الكبير معها.



إحصائيات

وفقاً للإحصائيات الميدانية، تركّزت جهود التوعية في الأحياء السكنية والمناطق الشعبية بواقع 900 نشاط توعوي، إضافة إلى 317 نشاطاً في المناطق الصناعية والتجارية، و61 نشاطاً في المساجد والحدائق العامة.

وبيّنت نتائج الحملة، أن رسائلها وصلت إلى شرائح متعددة من المجتمع، حيث استفاد منها أكثر من 6.000 فرد في قطاع البنية التحتية، ونحو 4.000 في قطاع الصحة العامة، إضافة إلى أكثر من 3.000 في الرقابة والتفتيش، وقرابة 15.000 فرد عبر المراكز الخدمية للبلدية. كما توسعت دائرة الاستفادة لتشمل أكثر من 16.000 شخص عبر الرسائل النصية، إلى جانب تفاعل ما يزيد على 19.800 متابع من خلال منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت بلدية مدينة العين أن هذه النتائج تعكس نجاح الحملة في تحقيق أهدافها وترسيخ رسالتها المجتمعية.

كما لفتت إلى أن الحملة مستمرة خلال الفترة المقبلة عبر مبادرات جديدة ومبتكرة تعزز المشاركة المجتمعية.