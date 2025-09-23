الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اليوم.. انطلاق منتدى الرعاية الاجتماعية 2025 في أبوظبي

جانب من فعاليات المنتدى بدورته السابقة (أرشيفية)
24 سبتمبر 2025 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، فعاليات النسخة الثانية لمنتدى الرعاية الاجتماعية 2025، الذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي على مدى يومي 24 و25 سبتمبر، تحت شعار «الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة»، في إطار مبادرات عام المجتمع.
ويهدف المنتدى إلى استعراض آليات تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات المتجددة للمجتمعات في مختلف مراحل الحياة.
ويُعد المنتدى منصة رائدة تجمع نخبة من قادة الفكر والمتخصصين وصنّاع السياسات والمبتكرين في مجال الرعاية الاجتماعية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث تشمل فعالياته جلسات حوارية تفاعلية، وأحاديث ملهمة، ومقابلات مع الخبراء، وعروضاً بحثية، إلى جانب ورش تدريبية متخصصة، تتيح لمهني الرعاية الاجتماعية في أبوظبي الحصول على ساعات معتمدة للتطوير المهني المستمر. كما يصاحب المنتدى معرضٌ يسلّط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع المبتكرة في القطاع الاجتماعي.
ويركّز المنتدى على مناقشة الاتجاهات العالمية والتطورات المستقبلية في مجال الخدمات الإنسانية، واستكشاف استراتيجيات استقطاب أفضل الكفاءات في القطاع الاجتماعي والحفاظ عليها، فضلاً عن تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة والتحولات الرقمية في الخدمات الاجتماعية، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة العمل الإنساني والاجتماعي.

داعمون ورعاة
تحظى هذه الدورة من المنتدى بدعم عدد من المؤسسات الرائدة، حيث تشارك هيئة أبوظبي للرعاية الأسرية كراعٍ بلاتيني، بينما تنضم كلاً من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وشركة «طاقة للتوزيع» بصفتهما راعيين فضيّين، في حين تضطلع شركة «ديلويت الشرق الأوسط» بدور شريك المعرفة، بما يعكس التزام جميع الشركاء برؤية موحّدة تسعى إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الاجتماعية، وتعزيز مخرجات المنتدى.
يُذكر أن منتدى الرعاية الاجتماعية يجسّد التوجه الريادي لإمارة أبوظبي في قيادة الحوارات العالمية الداعمة لمسارات التنمية الاجتماعية.

