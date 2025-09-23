الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

السفير السعودي لدى الدولة: الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة

السفير السعودي لدى الدولة: الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة
24 سبتمبر 2025 02:08

أبوظبي (وام)

أكد سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، علاقات أخوة تاريخية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي، وتجمعهما روابط الدين واللغة والعادات والتقاليد ووحدة الهدف والمصير المشترك.
وقال العنقري، إن المملكة العربية السعودية تواصل العمل مع دولة الإمارات، وتحتفلان بشراكتهما الاستراتيجية المثمرة، والتي تهدف إلى بناء مستقبل زاهر ليس فقط لشعبيهما بل للمنطقة بأسرها، لافتاً إلى أن سياسة البلدين متفقة تجاه معظم القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتقوم على الأهداف نفسها لتحقيق الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن التنسيق والتشاور بين البلدين قائم ودائم لمواجهة كل التحديات وإيجاد الحلول للأزمات والنزاعات السياسية. ولفت إلى أنه انعكاساً لهذه الشراكة الثنائية الوطيدة، أسهم البلدان في احتضان المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تناقش القضايا العالمية المعاصرة. وأضاف: «إن الشراكة السعودية الإماراتية تتميز بالشمولية منذ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عام 2016، والذي يعمل على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين». وقال السفير السعودي: «إن الأعوام السابقة شهدت تنامياً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة والإمارات خلال النصف الأول من العام 2025 نحو (25 مليار دولار)، محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 21.3% مقارنة مع النصف الأول من العام 2024، بينما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق السعودية 111 مليار ريال سعودي، إذ تعتبر المملكة الشريك التجاري الثالث عالمياً والأول عربياً لدولة الإمارات». وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً.

أخبار ذات صلة
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
محمد بن سلمان
الإمارات
سلمان بن عبدالعزيز
اليوم الوطني السعودي
خادم الحرمين الشريفين
السعودية
السفير السعودي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©