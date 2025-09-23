الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العربية للإنماء الزراعي» والمدرسة الرقمية تطلقان «أكاديمية الزراعة»

خلال توقيع اتفاقية التعاون (وام)
24 سبتمبر 2025 02:08

دبي (وام)

وقّعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (AAAID) اتفاقية تعاون مع المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لإطلاق «أكاديمية الزراعة» ضمن مبادرة «أكاديميات المهارات»؛ بهدف تطوير قدرات الشباب العربي في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة تناسب المنطقة العربية، مع التركيز على التعلم الرقمي، لتدريب وتأهيل ما يصل إلى 10000 مستفيد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لدعم الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
تأتي مساهمة «الهيئة» في دعم البرامج الأكاديمية، التي ستديرها المدرسة الرقمية ضمن مبادرة «أكاديميات المهارات»، تجسيداً لالتزامها بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة. 
وذكر الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، أن إطلاق أكاديمية الزراعة يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري حجر أساس للأمن الغذائي والتنمية المستدامة. 
من جانبه، أكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن هذه الشراكة، تعكس الالتزام المشترك بتمكين الشباب والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم العربي بالأدوات اللازمة لاكتساب مهارات عملية تساعدهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم.

أخبار ذات صلة
دراسة جديدة تتناول «نبض الشباب العربي في الصناعات الثقافية والإبداعية»
«كونغرس العربية» يحتفي بالمبدعين العرب والشباب في أبوظبي
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
المدرسة الرقمية
مبادرات محمد بن راشد العالمية
الزراعة
الشباب العربي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©