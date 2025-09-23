الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم بين «محمد بن راشد للإسكان» و«محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

تفاهم بين «محمد بن راشد للإسكان» و«محمد بن راشد للإدارة الحكومية»
24 سبتمبر 2025 02:08

دبي (وام)

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتدريب، بما يسهم في دعم الجهود المؤسسية وتطوير الكفاءات الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية. تُركز المذكرة على تأهيل وتدريب موظفي الفئة المتوسطة في المؤسسة لتعزيز قدراتهم العملية والعلمية، وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة أعلى، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وقّع المذكرة في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في المؤسسة، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وقال ظلال بن قريش الفلاسي إن توقيع المذكرة يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التعاون المعرفي والمؤسسي مع الكيانات الأكاديمية الرائدة في الدولة، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لتطوير منظومة الإسكان.
وأكد الدكتور علي بن سباع المري أن هذه الشراكة تأتي في إطار رسالة الكلية الرامية إلى دعم المؤسسات الحكومية بالمعرفة والخبرة.

