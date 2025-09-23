الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يبحث التعاون المشترك مع قيادة الحرس الوطني

زايد بن حمد بن حمدان في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
24 سبتمبر 2025 02:08

أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، قيادة الحرس الوطني في أبوظبي، حيث كان في استقباله اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني. وتم خلال اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون الأمني المؤسسي الوطني، خصوصاً ما يتعلق بجهود مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.
وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، عن تقديره لدور الحرس الوطني في صون مكتسبات الوطن وتعزيز أمنه واستقراره، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يعزز كفاءة وجاهزية جميع الجهات المعنية في التصدي لهذه الآفة، ويسهم في بناء مجتمع آمن وصحي خالٍ من المخدرات.

تعزيز الشراكة 
أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود مكافحة المخدرات، والحد من انتشارها، وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها.

أخبار ذات صلة
اليوم.. انطلاق منتدى الرعاية الاجتماعية 2025 في أبوظبي
قائد «شرطة أبوظبي»: توفير أفضل بيئة عمل في القطاع الشرطي
مكافحة المخدرات
الحرس الوطني
زايد بن حمد بن حمدان
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©