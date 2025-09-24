الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده
24 سبتمبر 2025 09:06

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي براهيما كامارا رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
