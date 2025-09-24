الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية

حاكم الشارقة يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية
24 سبتمبر 2025 15:26

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
ورحب سموه في بداية اللقاء بوزير الطاقة والبنية التحتية مثمناً الجهود المبذولة من قبل الوزارة في جميع اختصاصاتها الأمر الذي ينعكس على استقرار حياة الأفراد وتنظيم مختلف القطاعات المعنية بالبنية التحتية والطاقة.
واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل من معالي سهيل بن محمد المزروعي حول مشروعات الوزارة القائمة وبرامجها المستمرة والتي تواكب من خلالها أحدث المستجدات في معايير الاستدامة والتقنيات المتطورة وتحقيق الانسيابية والمرونة.
كما تعرف سموه على خطط الوزارة المستقبلية التي تواكب طموحات دولة الإمارات وتطلعات قيادتها لاستمرار ريادة قطاعي الطاقة والبنية التحتية وأثرهما الايجابي على المجتمع وجودة الحياة.
وقدم معالي سهيل بن محمد المزروعي جزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على توجيهاته المستمرة بما يصب في خدمة المجتمع واستقراره، وعلى المشروعات الرائدة التي تنفذ في إمارة الشارقة لتصبح مثالاً للمشروعات المتقدمة التي تعزز ترابط المجتمع وتماسكه، وتحافظ على الإرث التاريخي والثقافي للمنطقة.

 

المصدر: وام
وزارة الطاقة والبنية التحتية
حاكم الشارقة
