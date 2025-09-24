إطلاق مركز لوجستي جديد لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات

وقّعت مجموعة مزارع العين، ووادي تكنولوجيا الغذاء، مركز الابتكار الغذائي المدعوم من حكومة دبي، اليوم اتفاقية لتطوير مركز لوجستي بمساحة 260 ألف قدم مربعة في دبي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، وتسريع عمليات توزيع الأغذية الطازجة، ودعم التزامات الدولة بأهداف الحياد المناخي 2050.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية اليوم، خلال منتدى مستقبل الغذاء 2025، الذي عُقد تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة.

وسيتيح المركز تسريع عمليات التوصيل وزيادة الكفاءة، مما يضمن وصول منتجات طازجة وعالية الجودة وبفضل موقعه، سيختصر المركز مسافات التوصيل، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2500 طن سنوياً حسبما تشير التقديرات، ويقلل انبعاثات أسطول المركبات بنسبة تصل إلى 35%، بما يتماشى مع التزامات الدولة بالاستدامة والأمن الغذائي.

وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، إن المركز يجسد الأثر الفعال للشراكات في دولة الإمارات ودورها في تعزيز الدور الاقتصادي الوطني، ويضمن التعاون زيادةً بنسبة 33% في كفاءة التوصيل، مع تقليل الهدر وتبسيط العمليات.

ومن المقرر أن يبدأ بناء المركز أواخر عام 2025، على أن يكتمل خلال الربع الأول من عام 2027، وسيعزز المشروع مرونة سلسلة التوريد بشكل كبير، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من مئة فرصة عمل في مجالات اللوجستيات والعمليات، إضافة إلى تبني أحدث التقنيات في مجال التوزيع الغذائي.

وقال أحمد الشيباني، مدير شركة وادي تكنولوجيا الغذاء، إن تأسيس وادي تكنولوجيا الغذاء تم بهدف تعزيز الابتكار والاستدامة في منظومة الغذاء في دولة الإمارات، وتمثل الشراكة مع مجموعة مزارع العين خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرسالة، من خلال بناء بنية تحتية متقدمة تجعل سلاسل الإمداد أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، وفي الوقت ذاته تفتح الباب أمام تقنيات جديدة وشراكات مستقبلية تُسهم في تعزيز أمن القطاع الغذائي الوطني. وأضاف أن المنشأة الجديدة، التي تعدّ من أكبر المنشآت المخصصة لتوزيع المواد الخام والسلع الجاهزة في دولة الإمارات، ستدعم عمليات مجموعة مزارع العين في قطاعات الألبان والدواجن والبيض والعصائر، مع مساهمة مباشرة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في الدولة.