علوم الدار

"جسيورة" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

"جسيورة" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
24 سبتمبر 2025 17:11

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 43.5 درجة مئوية في جسيورة (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
