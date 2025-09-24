الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني تسلمها منصور بن زايد

24 سبتمبر 2025 18:18

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، رسالة خطية من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله، في قصر الوطن بأبوظبي، معالي المختار ولد أجاي، رئيس الوزراء الموريتاني.

أخبار ذات صلة
مصر تعلن بدء إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
المسكن أولوية

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومعالي المختار ولد أجاي أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وموريتانيا، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الوزراء الموريتاني
رئيس الدولة
محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني
موريتانيا
محمد بن زايد
