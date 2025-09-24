حمدان بن محمد يشهد «ملتقى محمد بن راشد للقادة»

الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
24 سبتمبر 2025 19:26

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شهدت اليوم (ملتقى محمد بن راشد للقادة)... الملتقى الأكبر لقيادات دبي في كافة القطاعات بحضور أهم 1000 شخصية من كافة القطاعات. أحد أهداف الملتقى هو المساهمة في بناء القيادات المستقبلية في دبي».
وأضاف سموه: «وأعلن اليوم عن توجيهاتنا بتكريم شخصية واحدة من مدراء دوائر دبي في كل عام ضمن هذا الملتقى الكبير بـ (وسام محمد بن راشد للقيادة).. سنمنح الوسام لأكثر مسؤول يعمل على تنمية وتمكين وتدريب وإبراز الصف الثاني في دائرته.. وسنضع معايير واضحة لهذا التحدي أمام الجميع.. وسنحتفي بهذا المسؤول في ملتقى العام القادم بإذن الله».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «المسؤولية شرف.. وأمانة.. وتكليف.. ومن الأمانة أن نحرص على تجهيز صف ثاني يكمل المسيرة.. ويواصل حمل الراية في كافة القطاعات».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
