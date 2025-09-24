حمدان بن محمد يفتتح معرض دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، معرض دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بحضور 55 عارضاً يمثلون العديد من الشركات الرائدة.

ويقام المعرض ضمن أعمال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم، وأكثر من 80 متحدثاً من كبار المسؤولين والباحثين والخبراء المعنيين ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي القيادة.

وعقب الافتتاح، قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في أجنحة المعرض، حيث اطلع سموه على أحدث الحلول والتقنيات الذكية التي تستعرضها الشركات المشاركة، بما في ذلك أنظمة المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، والحلول المبتكرة في مجالات النقل الجماعي المستقبلي، والطائرات ذاتية القيادة المخصصة لنقل الركاب، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الداعمة لأنظمة النقل الذكي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها كمركز عالمي لتطوير وتطبيق تقنيات المستقبل، مشيراً سموه إلى أن المعرض يعكس نهج الإمارة القائم على استشراف المستقبل، وتبني الابتكار كركيزة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وقال سموه: دبي مستمرة في ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً للابتكار، ووجهة رئيسة لتطوير مستقبل القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع التنقل ذاتي القيادة الذي يُعد أحد ركائز المدن الذكية في العالم، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل، والأفضل في العالم للعيش، والأسرع في تبني الحلول المبتكرة التي من شأنها تحسين جودة الحياة.

وقال سموه: استراتيجية التنقل ذاتي القيادة تمثل خطوة متقدمة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز ريادتها العالمية في المجالات كافة.. ونحن نعمل وفق نهج متكامل يرتكز على دعم البحث والتطوير، وجذب الاستثمارات، وتبني أحدث التقنيات لنكون دائما في صدارة التحولات العالمية لا سيما على صعيد الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف سموه: هدفنا أن نقدم للعالم نموذجاً يحتذى به في مجال التنقل ذاتي القيادة تأكيداً لمكانة دبي كمدينة رائدة في الاستدامة، ومختبر مفتوح لتجربة المستقبل.

واطّلع سموه، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مستجدات إطلاق خدمة التاكسي ذاتي القيادة، حيث بدأت ثلاث شركات عالمية رائدة، هي: بايدو أبولو جو، ووي رايد أوبر، وبوني، التشغيل التجريبي لأكثر من 60 مركبة ذاتية القيادة في منطقتي جميرا وأم سقيم، وسيجري إطلاق الخدمة تجارياً من دون سائق في عام 2026.

واستمع سموهما لشرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن الهوية البصرية الموحدة التي سيتم تطبيقها على جميع المركبات ذاتية القيادة للشركات المشغلة في دبي، تحت مسمى «رحلة دبي المستقبلية»، حيث ستقدم هذه المركبات تجربة استثنائية للمتعاملين، من خلال توفير الشاشات التفاعلية الترفيهية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.كما استمع سموهما لشرح عن استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة 2025 ـ 2040، التي تهدف لرفع نسبة الرحلات التي تتم عبر وسائل التنقل ذاتية القيادة من 20.4% حالياً إلى 25% في عام 2030، و36% في عام 2040.

ويضم المعرض عرضاً لمركبات وحافلات ذاتية القيادة، وتقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وحلول التنقل الذكي المستدام، حيث كشفت شركة «تنسور TENSOR» عن مركباتها ذاتية القيادة التي تُعرض لأول مرة في المنطقة، فيما استعرضت شركة «إكس بنغ XPENG» الصينية طائرتها ذاتية القيادة.

وشهد المعرض كذلك مشاركة خمسة تحالفات وشركات ضمن تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة.