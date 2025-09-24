الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد يناقش مع ستيف داينز أحدث التطورات التكنولوجية

طحنون بن زايد يناقش مع ستيف داينز أحدث التطورات التكنولوجية
24 سبتمبر 2025 22:44

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ستيف داينز، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية مونتانا.
وقال سموه في منشور على منصة «إكس»: «ناقشت مع السيناتور ستيف داينز، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية مونتانا، أحدث التطورات التكنولوجية ومستقبل الحوسبة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الطاقة ومستقبل الوظائف. وأكدنا خلال اللقاء متانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وفرص توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم تطوير قطاع الطاقة، وتسريع تحول الدولة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والخدمات».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
