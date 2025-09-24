«تجميع».. أسطول ذكي لبيئة أكثر استدامة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)



أعلنت مجموعة تدوير، الإطلاق الرسمي لشركة «تجميع»، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات جمع النفايات على مستوى الإمارة، لتشكّل محطة محورية في مسيرة مجموعة تدوير، ضمن دورها الحيوي في بناء بيئة أكثر نظافة وأماناً واستدامة في أبوظبي، بالتماشي مع الأهداف البيئية الوطنية، وأهداف رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الاقتصاد الدائري.

وتعتمد «تجميع» أنظمة ذكية لتحسين مسارات الجمع تقلّل من استهلاك الوقود وتخفّض الانبعاثات، مما يُسهم في تسريع العمليات وتعزيز كفاءتها على مستوى الإمارة.

وتُطلق الشركة أدوات رقمية لمراقبة السلامة تدعم ثقافة السلامة القائمة على تجنب إلحاق الضرر، مما يُسهم في تحسين ممارسات العمل وتعزيز رفاهية القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، سيمكّن دمج تقنيات التتبع اللحظي والتحليلات التنبئية من تحقيق موثوقية أعلى في تقديم الخدمات، وخفض التكاليف التشغيلية، وزيادة القدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع. وتسهم هذه التطورات مجتمعة في وضع معيار جديد لعمليات جمع النفايات، لتوفير شوارع أنظف، وأثر بيئي أقل، وخدمات أكثر ذكاءً للإمارة.

وفي تصريح لـ «الاتحاد» على هامش حفل الإطلاق أمس، أكد المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، أن إطلاق شركة «تجميع»، التابعة لمجموعة تدوير، يمثّل محطة محورية في تطوير منظومة جمع النفايات في إمارة أبوظبي، حيث تعتمد الشركة على أسطول ذكي مدعوم بتقنيات رقمية متقدمة وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع رؤية مجموعة تدوير الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وبناء مستقبل مستدام أكثر نظافة واخضراراً.

وقال الظاهري: «تبدأ الطاقة التشغيلية لشركة تجميع بأسطول يضم ما بين 300 إلى 400 مركبة متخصصة في جمع ونقل وضغط النفايات، لتخدم القطاع الرابع في الإمارة، والذي يغطي منطقة المفرق والمصفح والمناطق الممتدة من جزيرة أبوظبي باتجاه دبي، وجزءاً من مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة، إلى جانب منطقة الظفرة حتى حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية».

وأوضح أن الشركة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحسين كفاءة عمليات الجمع عبر التشغيل الذكي القائم على البيانات، وتقليل التكاليف التشغيلية واللوجستية، وتوسيع نطاق تنفيذ استراتيجية (1:1) بوضع حاوية لإعادة التدوير، إلى جانب كل حاوية للنفايات العامة، بما يُسهم في خفض الانبعاثات والتلوث، ورفع إنتاجية فرق العمل.





تحسينات

ذكر الظاهري أنه تم إدخال تحسينات على تصميم الحاويات بإغلاق محكم للفتحات للحد من التلوث والحفاظ على نقاء المواد القابلة لإعادة التدوير، وهو ما يسهم في تحويل مسار النفايات من المكبات إلى منشآت إعادة التدوير، وزيادة القدرة على استخلاص موارد ذات قيمة اقتصادية. وأشار الظاهري إلى أن الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تقدير كميات النفايات ومراقبة حالة الحاويات وحركة المرور، ما يتيح تخطيطاً أكثر دقة لمسارات الجمع وتنظيم رحلات الأسطول، وبالتالي تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية. كما توفر أجهزة الاستشعار والكاميرات بيانات لحظية عن مستوى الامتلاء ونقاء المواد وجودة الخدمة، ما يرفع من كفاءة الأداء. وأكد أن الحلول الرقمية، من خلال «المنصة المتكاملة لإدارة النفايات»، تدعم التخطيط الفعّال وتُقلل محطات التوقف غير الضرورية، مما يُقلل من المسافات المقطوعة ويخفّض البصمة الكربونية. كما تسهم التصاميم الجديدة للحاويات بتقليل التلوث المنبعث من النفايات، مما يعزز جودة الهواء داخل الأحياء، وتحافظ على نقاء الموارد القابلة للاستخلاص، وتزيد معدلات تحويلها إلى منشآت إعادة التدوير بعيداً عن المكبات. ولفت الظاهري إلى أن «تجميع» صُممت لتكون نموذجاً مرناً قابلاً للتوسع في قطاعات ومناطق جديدة داخل أبوظبي وخارجها، موضحاً أن التحديات المستقبلية تكمن في اختلاف التشريعات والبنى التحتية بين الدول، الأمر الذي يستدعي تعديلات على النموذج وفق الخصوصية المحلية، إضافة إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية واستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية والتوعية المجتمعية. وفيما يتعلق بسلامة القوى العاملة، أشار الظاهري إلى اعتماد تقنيات «التليماتكس» لمراقبة سلوك القيادة واستهلاك الوقود ومعايير السلامة، إلى جانب استخدام آلية الرفع الجانبي للحاويات للحد من المناولة اليدوية وتقليل إصابات العمل، انسجاماً مع ثقافة «صفر أذى». وقال الظاهري: إن «تجميع» تُولي جانب التوعية المجتمعية أولوية قصوى، من خلال توفير حاويات بإرشادات واضحة تساعد على الفرز الصحيح، واستهداف الأحياء والمناطق التي تحتاج دعماً إضافياً بحملات توعية ميدانية.



التميز في الخدمة

خلال حفل إطلاق شركة «تجميع»، قال أشلي أليكس، الرئيس التنفيذي للشركة: «تقوم «تجميع» على مبدأ التميّز في الخدمة، من خلال توفير عمليات أكثر نظافة وأماناً، وتحقيق معايير أعلى لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها. ويجمع أسطولنا المتطور بين أحدث أنظمة الجمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات السلامة العالمية، بما يضمن كفاءة العمليات وشفافيتها ومسؤوليتها البيئية. هذا هو النموذج الحقيقي لخدمات الجمع الحديثة، وأنا فخور بقيادة هذا الفصل الجديد في مسيرة الاستدامة في أبوظبي».

وسيتزامن مع بدء عمليات «تجميع» إطلاق حملة توعية وطنية تستهدف الأفراد والمؤسسات حول طرق التخلص الآمن من النفايات وفرزها، والمسؤولية المجتمعية المشتركة في صياغة مستقبل بيئي أكثر نظافة.