وزير سنغافوري: منصة لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات

أبوظبي (وام)



أكد معالي ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في سنغافورة، أن منتدى الرعاية الاجتماعية في نسخته الحالية، يوفر منصة لتعزيز التعاون الدولي، الذي يدعم جهود تحقيق التنمية والرخاء لمختلف فئات المجتمع.

وقال على هامش انطلاق منتدى الرعاية الاجتماعية أمس، في أبوظبي: إن قطاع الرعاية الاجتماعية يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف، وعلينا أن نسعى بشكل دائم إلى التشاور وتبادل الخبرات، والتعرف على برامج ورؤى مختلف الدول لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وهو ما يوفره اليوم هذا المنتدى. وأشار إلى أن منتدى الرعاية الاجتماعية يوفر فرصة مثالية للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية في مختلف دول العالم، للتعرف على مستجدات هذا القطاع وما يشهده من تطور. وأشاد معاليه بأجندة عمل المنتدى.