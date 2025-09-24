الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

3 اتفاقيات استراتيجية توقعها «أبوظبي للدعم الاجتماعي»

25 سبتمبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في منتدى الرعاية الاجتماعية 2025 بنسخته الثانية، الذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.  وتشمل مشاركة «الهيئة» تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات، والمشاركة في عدد من الحوارات الاستراتيجية، أبرزها مشاركة الدكتورة منى المنصوري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، في إحدى الجلسات الرئيسية، إلى جانب توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع كل من: هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وشركة Q Mobility، بما يعكس توجه «الهيئة» نحو بناء شبكة أمان تكاملية تستفيد من الخبرات المتنوعة والبيانات الذكية، وتسهم في تطوير برامج الدعم والتمكين. وقالت الدكتورة منى المنصوري: «إن مشاركة (الهيئة) في المنتدى تأتي في إطار حرصها على إبراز دورها شريكاً استراتيجياً فاعلاً في تعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية، حيث يُمثل المنتدى منصة مهمة لاستعراض جهود هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي».

