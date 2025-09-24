«سعود بن صقر التعليمية» تعزز الشراكات مع الجامعات العالمية

رأس الخيمة (وام)



بحثت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، آفاق التعاون المشترك مع الجامعة الأميركية الدولية برأس الخيمة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجال التعليمي. والتقى وفد المؤسسة برئاسة سمية عبد الله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، خلال زيارته إلى الجامعة، الدكتور محمد مظهر علي، مؤسس الجامعة، ومدثر أحمد، المدير التنفيذي للجامعة، حيث تم استعراض أوجه التعاون الممكنة بين الجهتين، خاصة في ما يتعلق بفتح آفاق جديدة للطلبة من خلال البرامج الأكاديمية المتميزة، والتوسع في مجالات البحث العلمي، ودعم المبادرات التعليمية التي تسهم في تطوير المهارات والقدرات المستقبلية للشباب.

كما تمت مناقشة فرص تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يعزز من جودة التعليم، ويرتقي بمستوى الخدمات الأكاديمية المقدمة في الإمارة. وأكد الطرفان أهمية بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات التعليمية الوطنية والجامعات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة، وإعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.