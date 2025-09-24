سعود بن صقر وعمار بن حميد وراشد بن سعود يعزون في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

الشارقة (وام)



قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء وذوي الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.





كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك خلال زيارته مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.





وقدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الرملة في إمارة الشارقة.

وأعرب سموهما، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموهما، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.