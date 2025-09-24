الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر وعمار بن حميد وراشد بن سعود يعزون في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

سعود بن صقر مقدماً التعازي إلى فيصل بن خالد بحضور صقر بن سعود (الصور من وام)
25 سبتمبر 2025 01:28

الشارقة (وام) 

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي. 
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء وذوي الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك خلال زيارته مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

