لطيفة بنت محمد: رؤى ومسيرة محمد بن راشد دروس عملية في صناعة القادة

دبي (وام)



أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن دبي مستمرة في إطلاق المبادرات والمشاريع الثقافية النوعية، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للإبداع، ونموذجاً للتنوع الثقافي والتناغم الإنساني بين سكانها.

جاء ذلك خلال ترؤس سموها مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «تجمعنا اليوم رؤى وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لنستلهم من مسيرته دروساً عمليّة في صناعة القادة، ويكتسب ملتقى محمد بن راشد للقادة أهمية كبرى، حيث يسلّط الضوء على فلسفة سموه المتفردة في القيادة والإدارة، ورؤاه في إطلاق الأفكار المبتكرة لتحسين حياة الإنسان، وبناء مجتمع مترابط، يعتز بقيمه وهويته الوطنية». وقالت سموها: «الثقافة والإعلام هما القوة الحقيقية التي نصنع بها الأثر، ونبني بها المستقبل، ونحمي بها هويتنا، ونتواصل من خلالها مع العالم»، كما استعرضت سموها مجموعة من أبرز الدروس المستقاة من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «علمتني الحياة»، مستخلصة منه أهم الدروس والعِبر.