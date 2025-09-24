الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: رؤى ومسيرة محمد بن راشد دروس عملية في صناعة القادة

لطيفة بنت محمد تلقي كلمتها أمام مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية (وام)
25 سبتمبر 2025 01:28

دبي (وام) 

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن دبي مستمرة في إطلاق المبادرات والمشاريع الثقافية النوعية، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للإبداع، ونموذجاً للتنوع الثقافي والتناغم الإنساني بين سكانها. 
 جاء ذلك خلال ترؤس سموها مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة. 
 وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «تجمعنا اليوم رؤى وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لنستلهم من مسيرته دروساً عمليّة في صناعة القادة، ويكتسب ملتقى محمد بن راشد للقادة أهمية كبرى، حيث يسلّط الضوء على فلسفة سموه المتفردة في القيادة والإدارة، ورؤاه في إطلاق الأفكار المبتكرة لتحسين حياة الإنسان، وبناء مجتمع مترابط، يعتز بقيمه وهويته الوطنية». وقالت سموها: «الثقافة والإعلام هما القوة الحقيقية التي نصنع بها الأثر، ونبني بها المستقبل، ونحمي بها هويتنا، ونتواصل من خلالها مع العالم»، كما استعرضت سموها مجموعة من أبرز الدروس المستقاة من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «علمتني الحياة»، مستخلصة منه أهم الدروس والعِبر. 

أخبار ذات صلة
محمد القرقاوي: دبي لا تنتظر المستقبل.. بل تصنعه
أحمد بن محمد يشهد تكريم الفائزين في الدورة الرابعة من «تحدي دبي 2025»
ملتقى محمد بن راشد للقادة
لطيفة بنت محمد
دبي
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
محمد بن راشد
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
الرياضة
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©