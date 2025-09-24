الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يصدر  قراراً لتنظيم نشاط تربية النحل

ولي عهد رأس الخيمة يصدر  قراراً لتنظيم نشاط تربية النحل
25 سبتمبر 2025 01:28

رأس الخيمة (وام)

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تربية النحل في رأس الخيمة، وذلك في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتعزيز الإنتاج المحلي من العسل، وحماية البيئة والتنوع الحيوي.
ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لمزاولة هذا النشاط الحيوي، من خلال تحديد اشتراطات مواقع المناحل، وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات في مجال تربية النحل، بما يُسهم في حماية النحل وتحقيق التوازن البيئي، فضلاً عن دعم المزارعين ومربي النحل، وتطوير صناعة العسل كمصدر اقتصادي محلي واعد.
وأكدت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن إصدار القرار يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة، وحماية النظم البيئية، ودعم خطط التنمية المستدامة.

القطاعات الإنتاجية 
يأتي هذا القرار ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الهادفة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية، وتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

