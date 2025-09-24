الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يشارك في الملتقى الثاني لمراكز الفكر الإماراتية - الصينية

حسين الحمادي وعبدالله آل صالح وتشن وي تشينغ ووفد المركز ونخبة من ممثلي مراكز الفكر من البلدين (من المصدر)
25 سبتمبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في بكين، في فعاليات الملتقى الثاني لمراكز الفكر الإماراتية - الصينية بصفته شريكاً استراتيجياً، والذي انعقد في العاصمة الصينية بكين يومي 23 و24 سبتمبر 2025، بتنظيم من سفارة الدولة في الصين، تحت شعار «بناء الجسور ودفع الابتكار». 
حضر الملتقى، معالي حسين  الحمادي، سفير الدولة  لدى  الصين، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وتشن وي تشينغ، مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وعدد من كبار المسؤولين، ونخبة من ممثلي مراكز الفكر والجهات البحثية والأكاديمية من البلدين، لمناقشة آفاق التعاون وتعزيز جسور التفاهم المعرفي والثقافي بين الإمارات والصين. وأكد وفد «تريندز» المشارك في الحدث، أن الملتقى يشكّل منصةً مهمةً لتبادل الرؤى وصياغة أفكار مبتكرة للتعامل مع التحديات العالمية المشتركة، وتعزيز الحوار الحضاري والبحثي بين الشرق والغرب، كما يُعد منصةً استراتيجيةً لتبادل الأفكار حول المستقبل المشترك بين الإمارات والصين، لاسيما في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. 
وأعرب الوفد عن تقديره لجهود سفارة الدولة في تنظيم المنتدى، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الإيمان العميق بأهمية الدور الذي تؤديه مراكز الفكر في عالم اليوم، كما تعبّر عن عمق العلاقات  بين الإمارات والصين.

دراسات متنوعة
شارك تريندز في الملتقى بجناح ضم عدداً من الدراسات البحثية المتنوعة، وقدم وفد تريندز البحثي لضيوف الجناح شرحاً حول أعمال المركز وتخصصاته البحثية وإصداراته المتنوعة.

أخبار ذات صلة
العاصفة الاستوائية "راجاسا" تتجه نحو فيتنام
"تريندز" يعقد حوارات بحثية مع " تشاومي للتكنولوجيا" و"جامعة تسينجهوا"
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
بكين
الصين
الإمارات
حسين الحمادي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
الرياضة
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©