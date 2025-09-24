الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة خليفة تنظم «مستقبل الذكاء الاصطناعي»

إبراهيم الحجري متحدثاً خلال الملتقى (من المصدر)
25 سبتمبر 2025 01:28

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أكد خبراء وأكاديميو الذكاء الاصطناعي أن دولة الإمارات تسعى جاهدة بمختلف مخرجات التعليم، لدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، سواء مراحل النقل أو التعليم العالي، ليتوافق مع حركة النمو والتغير في مستقبل الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى قمة «مستقبل الذكاء الاصطناعي.. تمكين التعليم العالي»، الذي نظمته جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجمع أهم الشخصيات في القطاعين الأكاديمي والصناعي، لاستكشاف الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي.
وشهدت القمة 5 كلمات رئيسة، وأكثر من 50 متحدثاً، وما يزيد على 30 عرضاً لحالات تمت دراستها، إلى جانب 6 جلسات حوارية متخصّصة ونقاشات تفاعلية مفتوحة. وعرض 14 جلسة متزامنة وورش تغطي موضوعات متنوعة.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «نرحّب برواد العلوم، وصنّاع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي، ونؤكد أن الأكاديميين والباحثين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، هم الركيزة الأساسية التي تدفع الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، قامت دولة الإمارات بالعديد من الخطوات، التي تشمل استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة الرائدة عالمياً كحكومة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، وإدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في جميع مراحل التعليم الحكومي في الدولة. وتعتبر دولة الإمارات من الدول القليلة التي وضعت معياراً جديداً للتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي».

متحدثون رئيسيون
كان من المتحدّثين الرئيسيين الدكتور محمد المعلا، وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في دولة الإمارات، والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، والدكتور نادر غزال، رئيس المجلس الأفريقي الآسيوي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ونك كلايسن، مدير إداري في الجمعية الأوروبية لمديري ومسؤولي البحوث.

