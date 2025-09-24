وزير العدل يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع سفير مملكة هولندا

أبوظبي (وام)

استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، خيرارد بول ماري هوبير شتيفس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية.

حضر اللقاء سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، والمستشار عبد الله المرزوقي، مدير إدارة التعاون الدولي بالإنابة.