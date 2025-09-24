الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير العدل يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع سفير مملكة هولندا

وزير العدل يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع سفير مملكة هولندا
25 سبتمبر 2025 00:47

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
انطلاق فعاليات المعرض العالمي للتجارة الرقمية في هانغتشو بمشاركة إماراتية
بحضور عبدالله بن زايد.. الإمارات تستضيف «حوار الشباب» على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، خيرارد بول ماري هوبير شتيفس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية.
حضر اللقاء سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، والمستشار عبد الله المرزوقي، مدير إدارة التعاون الدولي بالإنابة.

السفير الهولندي
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
هولندا
الإمارات
وزير العدل
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
الرياضة
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©