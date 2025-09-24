«نسائية دبي» تفتتح الملتقى الصحي الثالث عشر للمرأة

دبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، افتتحت جمعية النهضة النسائية - إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، الملتقى الصحي الثالث عشر للمرأة تحت شعار «أطفال بعافية وسعادة».

يأتي الملتقى تزامناً مع عام المجتمع، وترسيخاً لجهود لركائز السياسة الوطنية وجهود دولة الإمارات المبذولة لصحة الطفل، مؤكدين حرص الجمعية على تقديم ملتقى صحي يطرح العديد من المواضيع الهادفة، التي ترفع مستوى الوعي الصحي والوقائي، ضم الملتقى عدداً من الأوراق العلمية الطبية لنخبة من الاستشاريين والأطباء ذوي الكفاءة الطبية المرموقة. إلى جانب تنظيم ورش وأنشطة متنوعة، وإجراء فحوصات مجانية.

وتبرز أهمية الملتقيات الصحية التوعوية في تعزيز آفاق الصحة المستدامة وترسيخ قيم الثقافة الصحية والعلاجية في القطاعات التنموية التي تخدم الأسرة، ويبرز دورها في تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة مجمل القضايا الصحية والتحديات التي تواجه صحة الطفل، مما يعزّز جهود جمعية النهضة النسائية في تمكين الأسرة.

بدأ الملتقى بعد الافتتاحية الرسمية بالكلمة الترحيبية، ثم تكريم المشاركين، تلاه افتتاح جلسات الملتقى المتخصصة والتي امتدت إلى أربع جلسات متتالية، أدار الجلسات الدكتور باسم حامد بدر، استشاري طب نفسي معتمد، أستاذ الطب النفسي.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «صحة الجهاز الهضمي للأطفال تبدأ من التغذية» قدمها الدكتور نافع حسين محمد الياسي - استشاري الجهاز الهضمي للأطفال، أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان «بدايات صحية – بناء أسس الصحة مدى الحياة»، قدمها الدكتور إسلام محمد صالح البارودي، استشاري طب الأطفال، أما الجلسة الثالثة فحملت عنوان «استراتيجيات التغذية التكميلية- سد الفجوات الغذائية» قدمها الدكتور سامح عبد العظيم عبد المجيد - استشاري طب الأطفال، والجلسة الرابعة بعنوان «تحسين صحة حديثي الولادة من خلال التغذية المبكرة» قدمها الدكتور أحمد حسن المازمي - استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

واختتمت الجلسات بمساحة حوارية ونقاشية هادفة إذ تم تخصيص وقت كاف للجمهور والمشاركين لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول ما طرح من مفاهيم صحية وعلاجية وطبية تحقيقاً للصحة الآمنة والمستدامة، وتمت الإجابة عن كافة الأسئلة بنقاش مفتوح.

واليوم التالي خُصص للورش العلمية الصحية والتثقيفية، أولها ورشة صحة الأطفال، وسلوكياتهم.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية: ضمن مبادرات عام المجتمع ينطلق هذا الملتقى، ويؤكد حرص الجمعية ممثلة بإدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية على تقديم ملتقىً صحي يطرح العديد من المواضيع الهادفة التي ترفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لنصل لابتسامة طفل ٍ سعيد ينعم بالصحة والعافية.