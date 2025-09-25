«أطفال بعافية وسعادة» يختتم فعالياته بمبادرات نوعية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، أمس، فعاليات الملتقى الصحي الثالث عشر للمرأة، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «أطفال بعافية وسعادة»، واستمر يومين في مقر الجمعية بمنطقة الحمرية بدبي، وذلك تزامناً مع «عام المجتمع»، وترسيخاً لجهود السياسة الوطنية، الرامية إلى تعزيز صحة الطفل والارتقاء بجودة حياته، ودعماً لأجندة دبي الاجتماعية الرامية للوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية والبدنية والنفسية.وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية، أن الملتقى يأتي في إطار حرص الجمعية على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز صحة المرأة والطفل، مشيرة إلى أن الاهتمام بالأجيال الناشئة يعد أولوية وطنية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. وقالت: نحرص في كل دورة من الملتقى على طرح قضايا صحية تمس حياة الأسرة مباشرة، مشيرة إلى أن فعاليات اليوم الثاني تضمنت خدمات مجانية وفحوصات طبيّة للأمهات وأطفالهن، لضمان وصول الفائدة إلى أكبر شريحة من المجتمع.

وأوضح الأطباء المشاركون في الملتقى، أن الملتقى هذا العام ركّز على صحة الطفل الجسدية والنفسية، مشيرين إلى أن تعزيز الوعي لدى الأمهات بطرق التغذية السليمة، والوقاية من الأمراض المزمنة، يمثل خطوة محورية في بناء جيل صحي وسعيد. وذكروا أن الإقبال الكبير على الورش والفحوصات المجانية التي قدمت خلال الملتقى، يعكس وعي الأسر الإماراتية وحرصها على مستقبل أبنائها وسلامتهم الجسدية والصحية.

وشهد الملتقى ورش عمل تفاعلية وأنشطة تثقيفية متنوعة للأمهات والأطفال، بالإضافة إلى إجراء فحوص مجانية للزائرات، الأمر الذي يعكس حرص الجمعية على مواصلة دورها في خدمة المجتمع، وإرساء ثقافة صحية تسهم في تعزيز سعادة الطفل وعافيته، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع صحي ومستدام.