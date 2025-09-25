الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أطفال بعافية وسعادة» يختتم فعالياته بمبادرات نوعية

«أطفال بعافية وسعادة» يختتم فعالياته بمبادرات نوعية
25 سبتمبر 2025 16:05

أبوظبي (الاتحاد) 
اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، أمس، فعاليات الملتقى الصحي الثالث عشر للمرأة، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «أطفال بعافية وسعادة»، واستمر يومين في مقر الجمعية بمنطقة الحمرية بدبي، وذلك تزامناً مع «عام المجتمع»، وترسيخاً لجهود السياسة الوطنية، الرامية إلى تعزيز صحة الطفل والارتقاء بجودة حياته، ودعماً لأجندة دبي الاجتماعية الرامية للوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية والبدنية والنفسية.وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية، أن الملتقى يأتي في إطار حرص الجمعية على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز صحة المرأة والطفل، مشيرة إلى أن الاهتمام بالأجيال الناشئة يعد أولوية وطنية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. وقالت: نحرص في كل دورة من الملتقى على طرح قضايا صحية تمس حياة الأسرة مباشرة، مشيرة إلى أن فعاليات اليوم الثاني تضمنت خدمات مجانية وفحوصات طبيّة للأمهات وأطفالهن، لضمان وصول الفائدة إلى أكبر شريحة من المجتمع.
وأوضح الأطباء المشاركون في الملتقى، أن الملتقى هذا العام ركّز على صحة الطفل الجسدية والنفسية، مشيرين إلى أن تعزيز الوعي لدى الأمهات بطرق التغذية السليمة، والوقاية من الأمراض المزمنة، يمثل خطوة محورية في بناء جيل صحي وسعيد. وذكروا أن الإقبال الكبير على الورش والفحوصات المجانية التي قدمت خلال الملتقى، يعكس وعي الأسر الإماراتية وحرصها على مستقبل أبنائها وسلامتهم الجسدية والصحية.
وشهد الملتقى ورش عمل تفاعلية وأنشطة تثقيفية متنوعة للأمهات والأطفال، بالإضافة إلى إجراء فحوص مجانية للزائرات، الأمر الذي يعكس حرص الجمعية على مواصلة دورها في خدمة المجتمع، وإرساء ثقافة صحية تسهم في تعزيز سعادة الطفل وعافيته، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع صحي ومستدام.

أخبار ذات صلة
«شرطة دبي» تحذّر من خطورة الوقوف وسط الطريق
«إسلامية دبي» تطلق نادي القراءة للفتيات
الصحة النفسية
جمعية النهضة النسائية بدبي
دبي
الأطفال
رعاية الأطفال
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©