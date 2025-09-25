الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يستقبل عدداً من الضيوف والمشاركين في منتدى الرعاية الاجتماعية بأبوظبي

خالد بن محمد بن زايد يستقبل عدداً من الضيوف والمشاركين في منتدى الرعاية الاجتماعية بأبوظبي
25 سبتمبر 2025 16:13

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من الضيوف والمشاركين في النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية، الذي تنظِّمه دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، تحت شعار "الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة"، خلال يومي 24 و25 سبتمبر في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين استعراض عدد من الموضوعات الرئيسية التي ناقشها المنتدى، ومن بينها توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في تطوير الخدمات الاجتماعية، وتقديم نماذج رعاية مُبتكَرة تُراعي احتياجات الأطفال والشباب وكبار المواطنين.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن زايد: أبوظبي نموذج عالمي للابتكار
طلاب مواطنون يرسمون مستقبلهم الوظيفي من على مقاعد الدراسة

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن قطاع الرعاية الاجتماعية يمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الشاملة، مشيراً سموّه إلى أن فاعلية هذا القطاع لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الراهنة، بل في قدرته على استشراف التحديات المستقبلية، بما يلبي تطلعات المجتمع ويرفع مستوى جودة الحياة.

حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ والشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان؛ والشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
الرعاية الاجتماعية
أبوظبي
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©