علوم الدار

طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
25 سبتمبر 2025 17:19

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً  إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح  شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين  10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 15:11 والمد الثاني عند الساعة 04:05، والجزر الأول عند 08:42  والجزر الثاني عند الساعة  21:51.
في بحر عمان، الموج خفيف أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني عند الساعة 00:53، والجزر الأول عند الساعة  17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                 الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                   40 28 90 35
دبي                        37 29 90 50
الشارقة                    40 29 85 40
عجمان                     39 29 95 45
أم القيوين                  38 30 90 50
رأس الخيمة               40 28 85 40
الفجيرة                     35 30 90 60
العـين                       41 29 80 20
ليوا                          41 27 80 20
الرويس                     34 30 90 40
السلع                        39 28 90 30
دلـمـا                        35 29 85 50
طنب الكبرى / الصغرى 35 30 80 40
أبو موسى                   34 31 90 30.

المصدر: وام
