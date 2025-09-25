جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق سلسلة «قصيد الدار»

أطلق مركز الهوية الإماراتية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، سلسلة أدبية بعنوان «قصيد الدار» لتسليط الضوء على أعلام الشعر النبطي الذين أسهموا في ترسيخ الهوية الثقافية والوطنية لدولة الإمارات، وتعريف الأجيال الجديدة بإبداعاتهم التي شكّلت وجدان المجتمع وذاكرته الجماعية.

وانطلقت السلسلة بندوة سلطت الضوء على مسيرة الشاعر القدير أحمد بن علي الكندي وإبداعاته باعتباره أحد أعلام الشعر النبطي الإماراتي، وذلك عبر حوار أدبي شيق مع ابنه الشاعر والباحث علي بن أحمد الكندي رَبَط الحاضر بالموروث الثقافي وأبرَز أهم المحطات في تجربة والده الشعرية التي عكست أصالة المجتمع الإماراتي وثراء بيئته الثقافية.

تأتي سلسلة «قصيد الدار» ضمن جهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى تعميق الوعي بالهوية الوطنية عبر طرح مبادرات معرفية وثقافية تعزز الانتماء المجتمعي وتبني جسوراً بين الأجيال لتعرف الطلبة برموز الأدب الشعبي وتجسد التزامها برسالتها في حفظ الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز حضوره في المجتمع.

تتضمن السلسلة برنامجاً أدبياً متنوعاً مستمراً على مدار العام يشمل جلسات حوارية وزيارات ميدانية لعدد من الرموز الشعرية والأدبية في الدولة، وتختتم بإصدار مؤلَّف يوثق هذه الرموز التي تناولتها الجامعة طوال السلسلة، ليكون مرجعاً يحفظ مسارها ويرسخ أثرها.