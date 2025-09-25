الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات وإستونيا تطلقان مبادرة مشتركة لدعم تعافي أوكرانيا

ريم الهاشمي خلال التوقيع بحضور عمر غباش ووزير خارجية إستونيا (تصوير: سعيد جمعوه)
26 سبتمبر 2025 01:21

نيويورك (وام)

أخبار ذات صلة
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
حمدان بن محمد بن زايد: أبوظبي نموذج عالمي للابتكار

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي مارغوس تساهكنا، وزير خارجية جمهورية إستونيا، خلال أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب المبادرات المشتركة لدولة الإمارات وإستونيا؛ لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.
ووقّعت دولة الإمارات وإستونيا إعلاناً مشتركاً لدعم جهود تعافي أوكرانيا من خلال مبادرات نوعية في مجالات التعليم، والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال، حيث تعكس هذه المبادرات التزام البلدين المشترك بدعم أوكرانيا وشعبها، والاستثمار في الشباب من أجل بناء مجتمعات أقوى ومستقبل أكثر ازدهاراً.
 ويركّز الإعلان المشترك على ثلاثة برامج رئيسة: 
- مراكز كفاءات الطفولة المبكرة EDUHUB - لتمكين معلمي مرحلة ما قبل المدرسة من اتباع منهجيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الحديثة، والتدريب على الإسعافات الأولية، وتوفير موارد مبتكرة لبناء بيئة آمنة وشاملة للطلاب في المراحل المبكرة في أوكرانيا.
- مسرّعات مهارات المستقبل Coding Unicorns - لتوسيع فرص تعليم البرمجة وعلوم STEM للمراهقين والشباب، خصوصاً الفتيات، من خلال نوادٍ لا صفية وبرامج تدريب مكثفة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
- برنامج رواد الأعمال المستقبليين - لإدماج تعليم ريادة الأعمال في برامج التدريب المهني، بما يمكّن آلاف الطلبة من اكتساب مهارات الأعمال والمعرفة المالية والابتكار للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا ونموها الاقتصادي.
وبهذه المناسبة، صرحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «تعكس هذه الشراكة إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن الاستثمار في أطفال أوكرانيا وشبابها هو استثمار في مستقبلها. ومن خلال التعاون مع إستونيا، الرائدة عالمياً في مجال الابتكار الرقمي والتعليم، نهدف إلى تمكين جيل ليقوم بإعادة البناء والابتكار والازدهار».
وسيتم تنفيذ هذه المبادرات، بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، والسلطات الإقليمية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن الملكية المحلية والاستدامة وقابلية التوسع على المستوى الوطني، حيث تؤكد هذه المبادرات المشتركة دعم دولة الإمارات وإستونيا الثابت لجهود التعافي في أوكرانيا على المدى الطويل والتنمية وإعادة الإعمار، مع تجديد التزام البلدين بالمبادئ الإنسانية والابتكار والتعاون الدولي.
كما تواصل دولة الإمارات بذل جهود حثيثة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، إذ قدّمت منذ بداية الأزمة أكثر من 105 ملايين دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية، ووقّعت اتفاقيات تعاون مع مؤسسة أولينا زيلينسكا لتوفير مراكز إضافية للأسر الحاضنة ودور الأيتام المتضررة من النزاع، وأرسلت طائرات إغاثة تحمل أكثر من 1.015 طناً من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية.
كما قدّمت دولة الإمارات 50 سيارة إسعاف، وأكثر من 4.500 مولّد كهربائي، وسفينتين محمّلتين بمساعدات إغاثية إلى رومانيا استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت دولة الإمارات في إتمام 17 عملية وساطة بين روسيا وأوكرانيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين أُفرج عنهم عبر جهود الوساطة إلى 4.641 شخصاً.

عبدالله بن زايد آل نهيان
الإمارات
إستونيا
عبدالله بن زايد
الجمعية العامة للأمم المتحدة
ريم الهاشمي
عمر غباش
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©