حلقة نقاشية في أبوظبي لتعزيز الاستجابة المشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وقيادة الحرس الوطني، ممثلة بإدارة الأزمات والكوارث بشرطة أبوظبي، حلقة نقاشية بمشاركة القيادات والإدارات المعنية من الجانبين، بهدف رفع مستوى فاعلية التنسيق المشترك على مختلف المستويات القيادية وتعزيز الجاهزية للاستجابة للمتطلبات الأمنية المشتركة.

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بشرطة أبوظبي، أن هذا الملتقى يعكس حرص القيادة الشرطية على تعزيز الشراكة مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكفاءة والجاهزية للتعامل مع التحديات.

وأضاف، أن التعاون مع قيادة الحرس الوطني يشكّل ركيزة أساسية في ضمان الاستجابة الفاعلة لأي متطلبات أمنية مشتركة. وتضمّنت الحلقة النقاشية استعراض سيناريو محاكاة ميداني يتطلب استجابة مشتركة وفق الخطط والإجراءات المعدة مسبقاً، بما يتيح اختبار سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الجانبين في مواجهة مختلف المواقف الطارئة.

وأكد المشاركون أن اللقاء يجسّد الشراكة الفاعلة بين الأجهزة الأمنية في الإمارة، ويعكس الحرص المستمر على رفع الكفاءة وتعزيز سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، بما يحقق أعلى معايير الجاهزية الأمنية ويسهم في تعزيز أمن المجتمع.