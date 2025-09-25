الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محكمة اليوم الواحد» في رأس الخيمة تنهي نزاعاً بقيمة 900 مليون درهم

«محكمة اليوم الواحد» في رأس الخيمة تنهي نزاعاً بقيمة 900 مليون درهم
26 سبتمبر 2025 01:21

رأس الخيمة (وام)

تمكنت محكمة اليوم الواحد في رأس الخيمة من الفصل في قضية مدنية بلغت قيمتها 900 مليون درهم، خلال يوم واحد فقط، منذ تسجيل الدعوى وحتى إصدار الحكم، من دون تأجيل أو طعن أو اعتراض، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس المحكمة.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن المحكمة أنهت النزاع صلحاً بين مستثمرين في الدعوى رقم 519 لسنة 2025 والمتعلق بمعاملات بيع وشراء عقارات تم الاتفاق عليها بين الطرفين، مشيراً إلى أن هذه القضية شكلت علامة فارقة في سجل المحكمة، نظراً لقيمة المبلغ محل النزاع وسرعة الفصل فيه.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس نجاح المبادرات الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، في تطوير المنظومة القضائية، وتسريع إجراءات التقاضي، بما يرسخ كفاءة العدالة، ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأوضح المستشار الخاطري أن وعي أطراف الدعوى، وتمتعهم بقيم التسامح والصدق والأمانة وثقتهم بالقضاء، أدى إلى تسهيل مهمة المحكمة المصممة خصيصاً لمثل هذه النزاعات، مع حرصها على سلامة إجراءات التقاضي وإصدار الحكم بدقة حظيت على رضا طرفي النزاع وقناعتهم بتحقيق مبتغاهم. 

